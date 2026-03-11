F1, Toto Wolff: “A única métrica que realmente importa é se os fãs gostam”

Toto Wolff considera que a Fórmula 1 deve estar preparada para ajustar o regulamento técnico de 2026 caso se confirme a necessidade de alterações. O chefe de equipa da Mercedes reagiu às críticas que surgiram após o Grande Prémio da Austrália, onde vários pilotos manifestaram preocupações com o comportamento dos novos monolugares e com o impacto da gestão de energia na qualidade das corridas.

Apesar do domínio da Mercedes na prova inaugural da temporada — com George Russell a vencer e Kimi Antonelli a garantir o segundo lugar — o fim de semana em Melbourne expôs fragilidades associadas ao novo regulamento técnico.

Vários pilotos criticaram a forma como os carros de 2026 se comportam em pista, apontando sobretudo para a gestão da energia elétrica e para a necessidade frequente de levantar o pé do acelerador para regenerar bateria.

Questionado sobre a polémica em torno dos novos regulamentos, Toto Wolff defendeu que o desporto deve manter uma abordagem pragmática e estar aberto a evoluções caso seja necessário melhorar o produto final.

Toto Wolff afirmou, citado pelo RacingNews365:

“Não ouvi muitos pilotos dizerem coisas particularmente positivas sobre os carros anteriores ou que eram os melhores carros de sempre. Temos tendência para olhar para o passado com alguma nostalgia. Somos todos partes interessadas neste desporto. Precisamos de oferecer um grande espetáculo, os melhores carros do mundo, os melhores pilotos e algo entusiasmante para os fãs. Por isso temos de olhar para o produto.”

Segundo o responsável da Mercedes, a opinião dos pilotos é relevante, mas o fator decisivo será sempre a reação do público.

“Uma das perspetivas é a dos pilotos, que é importante. Mas o Stefano Domenicali diria que a única métrica que realmente importa é saber se os fãs gostam. É isso que precisamos de avaliar. E se for necessário ajustar alguma coisa, a Fórmula 1 tem flexibilidade para tomar essas decisões.”

Foto: MPSA / Philippe Nanchino