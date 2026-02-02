F1, Toto Wolff: “A nossa unidade motriz é legal”

O diretor-executivo e chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, reagiu às suspeitas levantadas por rivais sobre uma alegada vantagem no novo motor alemão, garantindo que a unidade motriz cumpre integralmente os regulamentos técnicos definidos para 2026.

As dúvidas incidem sobre a taxa de compressão dos motores, que este ano foi reduzida por regulamento de 18:1 para 16:1. Segundo relatos no paddock, a Mercedes terá encontrado uma forma de operar a unidade motriz a níveis superiores em pista, algo que poderia traduzir-se em ganhos significativos de tempo por volta. Os regulamentos apontam para uma medição feita à temperatura ambiente, e a Mercedes terá encontrado forma de aumentar a taxa de compressão a temperaturas mais elevadas, quando o motor está em pleno uso.

O responsável austríaco defendeu que os regulamentos e os procedimentos de verificação são claros e acusou os concorrentes de se concentrarem excessivamente no trabalho alheio, em vez de se focarem nos seus próprios projetos técnicos. Adiantou também que a comunicação com a FIA foi sempre aberta e clara, recebendo garantias do órgão federativo de que tudo o que a Mercedes fez é legal.

Wolff reiterou que não existe qualquer margem para dúvidas quanto à legalidade do motor e sublinhou que a equipa procura manter-se concentrada no seu próprio trabalho, ignorando polémicas externas.

Toto Wolff, citado pelo racingnews365.com, afirmou: “Não percebo porque é que algumas equipas se concentram mais nos outros e continuam a argumentar um caso que é muito claro e transparente. A comunicação com a FIA foi sempre muito positiva. As regras são claras, tal como os procedimentos padrão.”

Visando diretamente os rivais, declarou: “Organizem-se. Estão a fazer reuniões secretas, a enviar cartas secretas e a tentar inventar métodos de teste que simplesmente não existem. Posso dizer que, pelo menos da nossa parte, tentamos minimizar as distrações. Minimizar as distrações significa focarmo-nos mais em nós quando o regulamento e o que a FIA nos disse são bastante claros. Somos todos diferentes. Talvez queiram arranjar desculpas antes mesmo de começar, quando as coisas não estão bem. Todos precisam de fazer o melhor que podem. Mas não é assim que faríamos as coisas, especialmente quando já nos disseram tantas vezes que está tudo bem”.

Questionado sobre a legalidade do motor, foi taxativo: “A unidade motriz é legal. Corresponde à forma como os regulamentos estão escritos, à forma como os controlos são feitos e ao que a FIA nos disse. Sentimo-nos seguros.”