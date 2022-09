F1, Toto Wolff diz que a Mercedes já entende a razão para a inconstância de desempenho | AutoSport

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, diz que a equipa agora compreende a razão para as variações de desempenho do W13, dependendo do circuito.

Na semana passada, em Spa, a Mercedes esteve a um nível muito baixo, atrás da Red Bull, da Ferrari e até mesmo da Alpine na qualificação, uma performance que se seguiu a uma demonstração bastante competitiva na Hungria, pouco antes da pausa de verão da Fórmula 1.

A Mercedes tem feito muitos progressos nos seus esforços para mitigar os problemas das oscilações, que prejudicaram o desempenho do seu carro na primeira metade da temporada.

Mas o enorme défice de tempo sofrido pelos seus pilotos em Spa-Francorchamps confundiu a equipa e, em particular, Toto Wolff que qualificou o desempenho da Mercedes como “inaceitável” e o pior que ele tinha experienciado em dez anos.

No entanto, os engenheiros da equipa de Brackley trabalharam afincadamente para perceber o péssimo ritmo da Mercedes no sábado à tarde, na Bélgica.

“Compreendemos agora porque é que isso aconteceu e podem ver que tudo se resume a colocar o carro no equilíbrio certo, aerodinamicamente”.

“Spa foi um dos piores circuitos para o nosso carro. [Zandvoort] é um dos melhores circuitos e podemos ver que estamos exatamente na ‘luta’, mas vamos ver o que acontece”.

George Russell e Lewis Hamilton lideraram os TL1 na sexta-feira. O sete vezes campeão do mundo sentiu-se bastante motivado com o seu desempenho no primeiro dia do Grande Prémio dos Países Baixos.

“Isto foi muito melhor do que o meu domingo e sexta-feira da semana passada”, disse Hamilton.

“Tem sido um início decente para o fim-de-semana, sendo esta uma pista muito diferente”.

“Esta pista é muito mais agressiva nos pneus e podemos sentir alguns saltos aqui e ali, mas se pudermos fazer algum progresso da noite para o dia, o que normalmente fazemos, então vamos ver o que é possível na qualificação”.

Em termos de evoluções, Wolff afirmou que a maioria dos engenheiros da Mercedes se tem concentrado nas áreas da carroçaria e chassis do W13. E, por agora, essa busca incessante por progressos continua a ser um processo de “tentativa e erro”.

“Penso que é mais uma questão de coisas que não se vêm no carro do que de coisas que se vêm”, explicou o austríaco.

“É óbvio que temos um conceito de flancos estreitos e a traseira mais saliente do que os outros carros, e isso certamente desempenhará um papel”.

“Mas muito mais importante é como desenvolvemos o carro, como é que o carro se adapta à nossa suspensão, e é por isso que neste momento é apenas um pouco de tentativa e erro”.