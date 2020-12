F1, Toto Wolff: “A Mercedes cumpre os seus contratos, mas nunca se sabe…”

Toto Wolff admite que o desempenho de George Russell no GP de Sakhir de F1 colocou o Valtteri Bottas sob “imensa pressão”. “Numa volta, ele (Bottas) está muito próximo do Lewis (Hamilton)”, disse Wolff. “Em dias bons, sabemos o que temos nele (Bottas)”. “Mas é também um facto que ele começa uma temporada tão ‘forte como um urso’, mas depois vai diminuindo até o campeonato terminar. Só se pode sobreviver contra Lewis e ganhar um campeonato se estiver no seu auge durante uma temporada inteira. Temos de discutir isso com ele, agora”.

Será que Toto Wolff está a admitir que, não obstante os contratos assinados para 2021, uma mudança de piloto para o próximo não pode ser excluída? “Temos um plano de piloto fixo para o próximo ano. O George tem contrato com Williams; nós temos um contrato com Valtteri.

A Mercedes cumpre os seus contratos. “Mas nunca se sabe. Só se pode trabalhar com a informação que se tinha naquele momento e o Cisne Negro nada sempre quando menos se espera”. “George (Russell) estará no nosso carro mais cedo ou mais tarde”, disse Wolff.

O que isto significa? Que dificilmente a Mercedes vai mudar o que já tem estabelecido. A não ser que o Cisne Negro nade…