F1: Toto Wolff a favor da extensão do Pacto de Concórdia

O Pacto de Concórdia vigente termina este ano e a F1 terá de concentrar-se neste tema em breve. Toto Wolff é a favor de uma extenção.

O Pacto de Concórdia é um acordo entre as equipas e a F1 que establece as regras do jogo a nível comercial. É o acordo que rege de que forma o dinheiro é dividido e que obriga as equipas a estar na F1, sem haver o risco de sairem de um momento para o outro. É uma espécie de garante da estabilidade do desporto que vem sendo aplicado desde 1981, com várias versões.

O acordo vigente, iniciado em 2013, termina este ano e certamente que há equipas que pretendem um novo acordo para entrar em 2022 com uma realidade completamente repensada. Mas Toto Wolff não é contra a ideia de manter o atual acordo para já, ou até competir sem acordo:

“Estou aberto a corridas sem extensão do acordo, porque no mundo automóvel as coisas mudam muito rapidamente”, disse à Autoweek, “e se não estivéssemos inscritos há cinco anos, isso daria flexibilidade”.

Desde que o contrato atual foi assinado, apenas duas equipas conquistaram o título, Mercedes e Red Bull, e, juntamente com a Ferrari, recebem cerca de 48% do prémio em dinheiro do desporte, que foi de cerca de mil milhões de dólares no ano passado.

“Acredito que o Pacto dê uma certa segurança a todas as partes interessadas”, diz Wolff. “Dá à Fórmula 1 uma rede de segurança para a inscrição de equipas. Dá certa estabilidade à Fórmula 1 na busca de parceiros de TV ou de patrocínio, porque eles sabem que as equipas vão participar e dá uma rede de segurança aos acionistas da Fórmula 1, equipas e funcionários sabendo que estamos comprometidos nos próximos cinco anos. Se temos uma situação sem compromisso, isso pode gerar instabilidade”, ele admite. “As pessoas gostam de ter algum tipo de visibilidade: o que estou a comprar e o que pago? Se pudesse haver mudanças estruturais ou sísmicas todos os anos, obviamente isso não seria ótimo”.