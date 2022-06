F1, Toto Wolff: 0,5, 0,8s atrás, para nós na Mercedes, não é aceitável” | AutoSport

Toto Wolff acredita que a falta de sorte que Lewis Hamilton tem tido vai terminar e as coisas mudarão com isso. Em qualificação, George Russel está a ‘ganhar’ 4-3 a Lewis Hamilton e em corrida, a ‘golear’: 6-1. Toto Wolff deu uma palavra de conforto a Lewis Hamilton, depois do sete vezes campeão mundial ter sofrido mais uma corrida frustrante no Grande Prémio do Mónaco, terminando no oitavo lugar, mas os problemas da equipa vão muito para lá da falta de sorte atual de Lewis Hamilton….

No caso do inglês, Toto Wolff insiste que é apenas uma questão de tempo até o “pêndulo balançar” a favor do seu piloto depois de tantas “situações de azar”: “Penso que quando se olha para os maus momentos que Lewis teve – quero dizer, olha-se para a corrida do Mónaco, preso novamente, contacto com o Esteban [Ocon], preso atrás de Fernando [Alonso]”, disse Wolff. “A bandeira vermelha na qualificação e depois já se sabe o que aconteceu nas corridas anteriores. Penso que o pêndulo vai balançar para que estas situações de azar parem.

Ele poderia ter estado na luta com o George e o Lando na frente porque esse era o seu ritmo. Temos que trabalhar em conjunto para endireitar o nosso carro, porque precisamos de endireitar aquele carro” disse Woff, que admite que apesar do otimismo antes do Mónaco, simplesmente não são tão rápidos quanto os seus rivais: “Somos a terceira equipa. Não somos a segunda e não somos a quarta. Temos dois pilotos extremamente fortes, mas é um enorme aborrecimento para todos nós o facto de a distância ser praticamente a mesma. Se olharmos para ela com otimismo, são cinco décimos, se olharmos para ela com pessimismo, é mais como oito décimos. E isso, claramente para todos nós na Mercedes, não é aceitável”.