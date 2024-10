F1, Tom Stallard: “Ricciardo estava a pilotar normalmente, mas nosso carro exigia algumas ações muito específicas”

O engenheiro da McLaren, Tom Stallard, discordou da afirmação do chefe da Red Bull, Christian Horner, de que Daniel Ricciardo regressou à Red Bull com “maus hábitos” na sua condução.

Horner sugeriu que o tempo que Ricciardo esteve ausente, particularmente com a McLaren, levou a hábitos de condução que não estavam alinhados com as expectativas da Red Bull. No entanto, Stallard, que foi o engenheiro de corrida de Ricciardo na McLaren, argumentou que o estilo de condução de Ricciardo se adaptou às exigências específicas do carro da McLaren, particularmente na entrada das curvas, e não foi resultado de maus hábitos.

Também elogiou o forte desempenho de Ricciardo, nomeadamente a sua vitória em Monza em 2021, como prova das suas capacidades.

“Diria que o Daniel estava a conduzir o carro normalmente e que o nosso carro exigia algumas ações muito específicas, principalmente na fase de entrada da curva, às quais ele teve dificuldade em adaptar-se porque exigem um timing muito preciso por parte do piloto, e é preciso fazê-lo muito, muito rapidamente. Havia outros tipos de curvas que não exigiam uma entrada tão vincada em que a abordagem de Daniel funcionava muito bem e, se alguma coisa, Lando aprendeu com Daniel nesses. Por isso, não acho que ele tenha deixado a equipa com maus hábitos, ele saiu da equipa tendo adaptado a sua condução de uma certa forma para tentar tirar o melhor partido do nosso carro, e depois, claramente, pelo menos na altura, a Red Bull sentiu que precisava de outra coisa. A minha impressão é que não se trata tanto de maus hábitos, mas sim de: ‘Tenho uma abordagem, agora estou a tentar adaptar-me a outro carro e a uma forma diferente de conduzir’.”

“Trabalhar com o Daniel foi ótimo porque ele é um tipo adorável”, disse Stallard. “É um tipo muito positivo. Acho que é sabido que não conseguimos o que queríamos com ele na McLaren. Houve alturas em que ele conseguiu dominar o carro, conseguiu conduzir o carro como precisava, conseguiu tirar o melhor partido dele. E naquele fim de semana em Monza [2021], ele esteve praticamente sem falhas durante todo o fim de semana. Qualificou-se bem, avançámos no Sprint, conseguimos assumir a liderança no arranque da corrida e, depois, apesar de o Max [Verstappen] e o Lewis [Hamilton] terem acabado por se despistar na corrida, tínhamos os dois sob controlo e o Daniel teria ganho de qualquer forma. Houve alguns picos muito altos, e essa foi a nossa primeira vitória em quase 10 anos. Foi uma sensação absolutamente fantástica, mas houve outros fins-de-semana que não correram tão bem”.

“Penso que o carro que tínhamos precisava de um tipo de condução diferente dos carros com que ele tinha tido sucesso anteriormente e ele teve dificuldade em adaptar o que estava a fazer para tirar o melhor partido disso. Obviamente, ele deixou de trabalhar aqui e foi para a AlphaTauri e, mais uma vez, a minha impressão do exterior foi que o tempo que passou lá foi semelhante”.

“Acho que o principal é que o Daniel, quando esteve aqui, foi sempre muito positivo, sempre muito solidário com a equipa, e todos os que trabalharam diretamente com ele adoraram trabalhar com ele, por isso também foi difícil para nós, entre todos nós, não conseguirmos alcançar o que queríamos alcançar juntos.”