F1, Tom McCullough: “Sebastian Vettel é uma máquina de trabalho” | AutoSport

Sebastian Vettel sempre foi conhecido por ser um piloto que não poupa esforços para chegar ao sucesso e Tom McCullough, diretor de performance da Aston Martin elogiou o piloto da equipa britânica.

Sebastian Vettel sempre foi dos pilotos que mais trabalhou dentro e fora de pista. O esforço e a dedicação do germânico foram sempre alvo de muitos elogios. Não é preciso fazer um esforço de memória muito grande para recordar o caderno que o acompanhou por todo o lado nos primeiros tempos da Ferrari, onde depressa aprendeu a falar italiano. Célebres também são os debriefs no fim do dia em que Vettel perde horas a passar por cada detalhe. É por isso que McCullough elogia o #5 da Aston Martin:

“Ele é realmente “o profissional”, por isso eu diria não que a sua atitude mudou nos últimos tempos. Talvez ele esteja um pouco mais relaxado, mas não vejo isso no escritório de engenharia ou na forma como pilota o carro. Sebastian é uma máquina de trabalho. Tem sido muito divertido trabalhar com o Sebastian nos últimos 18 meses, muito atencioso, muito forte do lado da engenharia. Ele trouxe muito para a equipa na forma como operamos e como olhamos para as coisas. Uma mente muito inquisitiva, muito divertido, mas que também compreende como elevar a equipa de um lado moral das coisas realmente bem. Foi um enorme prazer e estou ansioso pelas corridas finais com ele”.