F1: Tom McCullough “impressionado” com a vontade de ter sucesso de Alonso | AutoSport

É uma contratação recente da Aston Martin, mas Fernando Alonso tem vindo a entusiasmar a equipa de Silverstone. Tinha pouco tempo de equipa e delineou algumas mudanças na estratégia, neste caso em particular, do fornecedor de unidades motrizes Mercedes. Fernando Alonso terá ficado impressionado com a unidade motriz da Mercedes no teste pós-temporada em Abu Dhabi, mas não quer que se volte a repetir o que sofreu na Alpine e terá pedido para a equipa acrescentar um motor à sua “reserva”, querendo utilizá-lo estrategicamente para poder lidar da melhor forma com a penalização que daí advém.

O diretor de performance da Aston Martin, Tom McCullough, também elogiou o trabalho do espanhol no pouco tempo de equipa, afirmando ter ficado impressionado com a sua determinação em ter sucesso na estrutura britânica.

“Ainda estamos realmente a conhecer Fernando”, disse McCullough após a apresentação do AMR23 da Aston Martin. “A vontade que vejo em Fernando, surpreende-me nesta fase da sua carreira. É uma força para todos nós. Como engenheiros somos muito motivados, muito famintos, muito movidos por dados, mas ter um piloto que também tem essa vontade em si é realmente muito divertido, para ser honesto”.

O piloto espanhol mantém todas as qualidades que fizeram dele uma das referências do automobilismo, estando pronto, como disse ainda em janeiro, para duas ou três épocas na Aston Martin.