F1, Tom McCullough (Aston Martin): Vettel “foi uma grande influência na equipa” | AutoSport

Estamos perto da despedida de Sebastian Vettel na Fórmula 1. Um piloto que foi protagonista principal de uma era na competição. Termina a carreira de forma inglória, numa equipa que prometeu muito mas que ainda não mostrou resultados positivos, no entanto a ida de Vettel para a Aston Martin, segundo Tom McCullough, diretor de performance, foi extremamente importante.

“Foi uma grande influência na equipa”, revelou McCullough. “vinha de duas grandes equipas e tinha a experiência de vencer corridas e campeonatos, então trouxe muito conhecimento”. O responsável explicou ainda que Vettel “ajudou-nos a melhorar. No entanto, o engenheiro reconhece que “infelizmente, nunca lhe demos um carro que fosse bom o suficiente para lutar mais à frente”.

Sebastian Vettel vai para a pista pela última vez na sua carreira com 79 pontos somados em 41 Grandes Prémios pela equipa britânica, tendo conquistado um pódio com a Aston Martin.