F1, Tom Coronel: “A Mercedes já não precisa do Hamilton”

Tom Coronel, piloto holandês que é muito ‘querido’ dos portugueses, é de opinião que 2021 será a última temporada de Lewis Hamilton na Mercedes e na Fórmula 1. Depois de longas negociações, chegou-se a um acordo, mas em 2022 a Mercedes pode ter um line up completamente novo, ue pode perfeitamente ser George Russell e Max Verstappen. Segundo Tom Coronel: “Lewis Hamilton é um verdadeiro piloto, mas esta será a época mais dura da história com 23 corridas”, começou por dizer Coronel à publicação holandesa Formule 1: “A questão é ‘Será que ele quer ditar o seu destino, ou já o tem ditado?”. Penso que tipos como Hamilton gostam de ser eles próprios a ditar o seu destino. E posso imaginar como ele se vai sentir depois de ganhar o oitavo título no ano mais longo da história da Fórmula 1. Então, ele já não será Lewis Hamilton, é ‘Deus’. E fica com o trabalho feito! Não sei porque é que ele deve continuar quando bateu todos os recordes. Reparem que as negociações deste ano já foram muito difíceis, a Mercedes já não precisa do Hamilton. Não há lá futuro para ele, excepto a transferência de muito dinheiro para a sua conta bancária. Mas a Mercedes pode colocar o seu futuro nos próximos dez anos nas mãos de tipos como George Russell e Max Verstappen”…