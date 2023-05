F1: Todo o material deve chegar hoje ao Mónaco | AutoSport

Parece afastada a hipótese do Grande Prémio do Mónaco ser afetado pelo atraso na chegada de todo o material, quer seja da Fórmula 1 como das séries de suporte, visto que é esperada a chegada de todos os camiões durante a tarde de domingo.

Os camiões com todo o material da Fórmula 1 conseguiram partir de Imola, tendo pela frente 500 km de viagem até ao Principado. O jornal Bild confirmou que na quinta-feira, dia em que pouco pessoal afeto à competição conseguiu rumar ao circuito Enzo e Dino Ferrari para enviar o material, o paddock da Fórmula 1 já não estava inundado, apesar de serem bem visíveis as marcas da subida da água.

Ainda não tendo a confirmação oficial, o material elétrico para a produção televisiva poderá ter sido bastante afetado pelas inundações em Imola, havendo receio que possa limitar os trabalhos de transmissão da próxima prova, que pela primeira vez será totalmente realizada pela Fórmula 1 no Mónaco nos moldes habituais.