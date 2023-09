F1: Todas as equipas cumpriram com o limite orçamental | AutoSport

Apesar dos rumores, que apontavam para algumas equipas estarem sob a mira da FIA por não terem cumprido o limite orçamental, hoje a Federação Internacional para o Automobilismo confirmou oficialmente que todas as equipas cumpriram o limite orçamental estabelecido.

Na comunicação lançada hoje, a “FIA confirma que a sua Administração para o Limite orçamental concluiu agora a análise da Documentação apresentada por cada Concorrente que participou no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2022 relativamente ao Período de Relatório do Ano Completo de 2022 que terminou em 31 de dezembro de 2022. A Administração do Limite orçamental da FIA emitiu certificados de conformidade para todos os dez Concorrentes.

A revisão foi um processo intensivo e minucioso, começando com uma análise detalhada da documentação apresentada pelos concorrentes. Além disso, houve uma extensa verificação de quaisquer atividades não-F1 realizadas pelas equipas, que incluiu várias visitas às instalações das equipas e procedimentos de auditoria cuidadosos para avaliar a conformidade com os Regulamentos Financeiros. Todos os Concorrentes atuaram sempre num espírito de boa-fé e cooperação ao longo de todo o processo.”

No ano passado, a Red Bull ultrapassou o limite orçamental, com a consequente aplicação de uma multa e sanções. Este ano havia suspeitas que duas equipas teriam violado o limite, mas tal não se confirmou.