F1: Título de Construtores é um mero pró forma para a Red Bull, mas Ferrari lidera ‘largo’… | AutoSport

Max Verstappen já é Campeão, mas há ainda muita coisa por decidir, começando logo pelo campeonato de construtores. A questão não é se a Red Bull vai ser campeã, mas sim quando. A corrida de Austin, o GP dos EUA, próximo Grande Prémio, será a primeira vez que a Red Bull – com 619 pontos – poderá fechar as contas do campeonato dos construtores, mas a Ferrari – que está 165 pontos atrás – espera que uma boa exibição nos EUA possa adiar as celebrações das equipas Milton Keynes.

1 – Ferrari (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 16 no total.

2 – Williams (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997), 9 no total

3 – McLaren (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998), 8 no total

4 – Mercedes (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), 8 no total

5 – Lotus (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978), 7 no total

6 – Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013), 4 no total, quinto quase confirmado

7 – Cooper (1959, 1960), 2

8 – Brabham (1966, 1967), 2

9 – Renault (2005 2006), 2

10 – Vanwall (1958), 1

11 – BRM (1962), 1

12 – Matra (1969), 1

13 – Tyrrell (1971), 1

14 – Benetton 81995, 1

15 – Brawn (GP 2009), 1