F1, Timo Glock: “Vitória de Max Verstappen no Mónaco foi a melhor coisa que podia ter acontecido” | AutoSport

Para Timo Glock a vitória de Max Verstappen no Mónaco foi a melhor coisa que poderia ter acontecido à F1. O alemão considera que o triunfo da Red Bull melhorou o espetáculo.

“O melhor que podia ter acontecido para os fãs de F1 foi Max Verstappen ganhar o GP do Mónaco. Na Mercedes, pela primeira vez em muito tempo, nem tudo correu bem. Mostrou que mesmo uma equipa como a Mercedes pode cometer pequenos erros que têm um grande impacto. Para a tensão na luta do Campeonato do Mundo, não podia ter sido melhor”.

“Verstappen teve grande velocidade durante o fim-de-semana do Mónaco e não cometeu nenhum erro”, continuou o alemão. “Olhando para as sessões de treinos livres, ele teve mesmo algum azar com o trânsito e raramente teve uma volta limpa. Na qualificação, a pole foi-lhe negada, pois a sua última tentativa foi frustrada pelo acidente de Leclerc. O holandês não deixou que isso arruinasse o seu fim-de-semana. E esse é o ponto crucial para mim: com isto em mente, ele aprendeu muito. Ele aborda as coisas muito mais calmamente agora”.

“Agora depende de como a Mercedes aprende as suas lições para este fim-de-semana. Sabemos que a Mercedes sempre construiu um carro que funciona em 90 por cento dos circuitos. Raramente existem circuitos como o Mónaco onde a Mercedes não parece tão boa porque a distância entre eixos mais longa é uma desvantagem em tais pistas. Notou isso especialmente com Lewis Hamilton no fim-de-semana. Portanto, espera-se uma melhoria da Mercedes em comparação com o fim-de-semana no Mónaco.”