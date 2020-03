F1, Timo Glock sobre o veredicto FIA/Ferrari: “Houve táticas envolvidas…”

O antigo piloto da Fórmula 1 e atual comentador, Timo Glock, colocou a questão de que a FIA e a Ferrari envolveram-se em táticas, com o resultado da investigação ao motor Ferrari de 2019 ter sido publicada depois dos testes de pré-temporada.

“O facto da Ferrari já ter indicado que poderia estar a fazer batota, já tínhamos visto. As outras equipas quiseram uma investigação ao motor e a Ferrari começou a ser mais lenta. O Max Verstappen acusou-os de fazer batota e na corrida final houve rumores sobre o combustível no carro do Charles Leclerc (confirmado). Por isso, acho que já aí o tinham feito.”

Conclusão da investigação ao carro #16 da Scuderia Ferrari, após o Grande Prémio de Abu Dhabi

“Do ponto de vista da FIA é muito decepcionante esta investigação ter demorado tanto tempo e só ser publicado o resultado depois de acabarem os testes de pré-temporada. Se calhar, houve táticas envolvidas…”