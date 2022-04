F1, Timo Glock: “Ferrari dará prioridade a Charles Leclerc” | AutoSport

Charles Leclerc deu um passo importante em Melbourne. Além de ter mostrado um nível tremendo, afastou-se da concorrência direta, o que é muito importante nas contas do título. Timo Glock, ex-piloto de F1, em declarações à Sky Germany, afirmou que espera ver a Ferrari dar prioridade ao monegasco nas próximas corridas:

“Leclerc está em alta neste momento”, disse Glock. “Dentro da equipa, o líder já está relativamente claro numa fase inicial. Tenho a certeza que a Ferrari dará prioridade ao Charles o mais rapidamente possível em certas situações. Não veremos situações extremas, mas Leclerc é o líder do Campeonato e Carlos Sainz já está uma certa distância atrás dele. Olhando para a Ferrari como um todo, é surpreendente que tantos erros ocorram com Sainz, mas não com Leclerc. Via-se claramente que Sainz estava aborrecido por causa da situação. Houve muitos pequenos erros que não deveriam ter acontecido à Ferrari. Estes aconteceram com o carro de Sainz. O espanhol deve ter muitos pontos de interrogação na sua cabeça após o fim-de-semana da corrida”.