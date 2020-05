F1, Timo Glock: “Carlos Sainz tem ligações com a família Todt”

Segundo Timo Glock, a ligação de Carlos Sainz com a família Todt terá facilitado a ida do espanhol para a Scuderia.

O ex-piloto de F1, que atualmente compete no DTM, afirmou que as ligações entre as duas famílias terão acelerado o processo da ida de Sainz para a Scuderia. Importante salientar que Nicholas Todt, filho de Jean Todt, é empresário de Charles Leclerc e terá ligações fortes com a Ferrari:

“Carlos Sainz tem boas ligações com a família Todt, eles conhecem-se bem”, disse Glock em entrevista ao podcast “Starting Grid”. “Acho que eles encontraram rapidamente uma maneira de resolver a situação contratualmente. Carlos Sainz, sénior, terá tido naturalmente influência, mas Nicolas Todt também tem muita influência e encontrou uma plataforma ideal para Charles Leclerc, onde ele sabe que: ‘Tudo bem, tudo está concentrado na Ferrari e vamos atrair alguém jovem e rápido – mas que ainda podemos controlar um pouco.”

Quanto à saída de Sebatian Vettel, Glock apontou o momento que terá sido ponto de viragem : “Aos meus olhos, Monza foi um ponto de viragem. Houve a Rússia onde com as discussões constantes no rádio e nem precisamos falar sobre o Brasil. Esses são os pontos em que Seb percebeu: ‘Há alguém que está em pé de igualdade comigo e que ele tem um histórico muito forte com Todt’. E ele sabia que poderia perder um pouco de apoio da Ferrari. A Ferrari deixou claro com um contrato de cinco anos [da Leclerc] quem é o futuro.”