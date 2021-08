F1: Timo Glock acha que a Red Bull vai apostar tudo em 2021: “é a sua grande oportunidade…” | AutoSport

Timo Glock é de opinião que a balança da competitividade voltou a oscilar para o lado da Mercedes. Não há dúvidas que este tem sido o Mundial de F1 mais equilibrado dos últimos anos, sendo difícil de perceber qual o ‘package’ que está, neste momento, mais forte.

O alemão acha que é a Mercedes, mas espera que a Red Bull possa recuperar: “Penso que a segunda metade da temporada será emocionante, as duas equipas e dois pilotos de topo estão aparentemente em pé de igualdade”, disse Glock, agora comentador da TV alemã, à Speed Week: “A questão é quem vai trabalhar mais no carro atual ou no próximo. O meu instinto diz-me que a Red Bull sabe que este ano tem a sua grande oportunidade e é por isso que provavelmente vão empenhar-se mais no sucesso desta época, mas eventualmente entrando em desvantagem para 2022”.