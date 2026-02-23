F1: Théo Pourchaire será piloto de desenvolvimento da Mercedes
A Mercedes anunciou a contratação de Théo Pourchaire como piloto de desenvolvimento para a temporada de Fórmula 1 que arranca em Melbourne. O francês reforça a estrutura técnica da equipa de Brackley numa fase de reorganização do programa de jovens talentos.
Campeão de Fórmula 2 em 2023, Pourchaire foi durante vários anos considerado uma das maiores promessas, mas acabou por não assegurar um lugar a tempo inteiro na Fórmula 1, apesar de integrar a academia da Sauber.
Em 2024, teve uma breve passagem pela IndyCar com a McLaren, experiência interrompida após poucas corridas. Perante o impasse na carreira de monolugares, virou-se para o endurance, onde encontrou maior estabilidade. Depois de assumir funções de reserva na Peugeot no Mundial de Resistência (WEC), competiu na European Le Mans Series com a Algarve Pro Racing, incluindo participação nas 24 Horas de Le Mans.
Para 2026, assegurou um lugar a tempo inteiro na Peugeot, partilhando o volante com Nick Cassidy e Paul di Resta. Paralelamente, passa agora a integrar o grupo de pilotos de desenvolvimento da Mercedes, ao lado de Doriane Pin, Joshua Durksen e Anthony Davidson. Fred Vesti mantém-se como terceiro piloto oficial, apoiando George Russell e Kimi Antonelli.
A notícia surge pouco depois da divulgação do programa júnior da Mercedes para a nova época, que contará com nove pilotos, incluindo Rashid Al Dhaheri e Ethan Jeff-Hall, atualmente activos na Fórmula Regional e na F4 britânica.
