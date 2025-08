F1: The Movie – O maior sucesso de bilheteira de Brad Pitt

O filme F1: The Movie, com Brad Pitt, tornou-se o maior sucesso de bilheteira da carreira do ator americano, arrecadando mais de 545 milhões de dólares em todo o mundo e ultrapassando o seu filme anterior de maior bilheteira, World War Z (540 milhões de dólares). Realizado por Joseph Kosinski e produzido pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton, o filme também marca o maior sucesso de bilheteira da Apple Studios, superando Napoleon (221 milhões) e Killers of the Flower Moon (158 milhões).

No filme, Pitt interpreta Sonny Hayes, um piloto veterano que faz um regresso dramático à F1, com a APX GP. Apesar do sucesso comercial, F1 recebeu elogios e críticas, com elogios à qualidade da produção. Já o foco, o realismo do guião e as interpretações não receberam boa nota.

Além dos papéis principais, o único filme em que Pitt apareceu que arrecadou mais foi Deadpool 2 (US$ 785 milhões), no qual ele fez uma breve participação especial. F1 agora está em oitavo lugar entre os filmes de maior bilheteira de 2025.