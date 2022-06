F1: Teto salarial de pilotos pode ser “idiotice total” para alguns mas está em cima da mesa | AutoSport

Os salários dos pilotos e de algumas figuras-chave das equipas não são regulados pelo teto orçamental que limita as equipa a gastar “apenas” cerca de 140 milhões de dólares este ano e cerca de 135 milhões no próximo ano, se não existirem mudanças ao regulamento financeiro como algumas equipas pretendem. No entanto, os salários estão na “mira” de alguns elementos da Fórmula 1 que tencionam que seja aprovado um teto salarial.

Raymond Vermeulen, que gere a carreira de Max Verstappen, em declarações ao De Telegraaf, afirmou que se trata de uma “idiotice total. Os pilotos aumentam o valor de uma equipa para depois quem quer que obtenha esse valor, dar ao piloto um limite, significa que o mundo está de pernas para o ar”.

Vermeulen salientou que na Red Bull estão “muito firmes que nunca apoiarão” a estipulação de um teto salarial, acrescentando que: “São necessários estes investidores e patrocinadores que investem no talento e querem estar associados a esse piloto durante muito tempo. O teto salarial irá afetar todo o desporto”.

Com opinião contrária está Frédéric Vasseur, que avisa que “este será provavelmente o próximo tópico em cima da mesa. Temos de nos reunir com os pilotos e o pessoal chave, com certeza. Penso que é a abordagem certa para tentar coordenar com o orçamento e ter talvez uma verba para o efeito. Pode-se ultrapassar o limite e terá de fazer parte do limite orçamental, não sei, mas temos de encontrar algo assim porque é importante para o desporto”.

O responsável da Alfa Romeo, que também está contra o aumento do teto orçamental para se fazer frente aos aumentos do custo dos transporte e energia, para além de combater a inflação nas equipas, afirma que um limite salarial “faz sentido para a competição. Estou mais do que satisfeito por ir nessa direção. A F1 está em muito boa forma hoje; está em boa forma porque o espetáculo está melhor e também porque a FIA e a FOM tomaram as decisões certas nos últimos anos, mas penso que temos de continuar nesta direção”.

Um dos muitos temas de discussão entre as equipas já está encontrado.