F1: Teto orçamental só produzirá efeitos em 2023

O diretor desportivo da Alfa Romeo, Beat Zehnder tem um visão muito interessante quanto aos efeitos da entrada em vigor do teto orçamental na Fórmula 1 e diz que nos primeiros dois anos dificilmente se vai notar alguma diferença, remetendo para uma altura em que as grandes equipas tenham de fazer fortes ajustamentos, e aí possam ter dificuldades a adaptar-se melhor a uma realidade que já é vivida há muito pelas equipas mais pequenas: falta de meios e a necessidade de otimizar ao máximo os que que têm…

Recorde-se que o teto orçamental será introduzido em 2021, as equipas passam apenas a poder gastar 145 milhões de dólares, valor que irá diminuir para 140 milhões em 2022 e 135 milhões em 2023. As exceções são os salários dos pilotos e as despesas relacionadas com o marketing. A ideia, como se sabe é nivelar o plantel, tirando às equipas ricas a possibilidade de se imporem através do dinheiro, pois com muito menos gente deixam de ter vantagem em tudo o que essas pessoas conseguiam fazer e que contribuía para as vitórias. Um pormenor aqui, outro acolá, acaba por fazer, inevitavelmente, diferença.

Quando Beat Zehnder foi questionado se as equipas mais pequenas irão sentir um benefício da implementação de um limite de custos, Zehnder disse à Auto Motor und Sport: “Sim, mas não para 2022. Nós somos muito eficientes. Se compararmos a lista de funcionários de todas as equipas, facilmente se percebe que as maiores têm muito mais gente. Contudo, o benefício só será sentido em 2023 e 2024.

As grandes equipas não vão despedir 300 ou 400 pessoas do dia para a noite, pois vão ter uma fase de transição e com isso vão conseguir desenvolver os novos carros para 2022 com mais recursos e pessoal. Mas, quando chegar o momento de se adaptar a trabalhar com muito menos gente, podem ter mais dificuldades”, porque não estão habituadas a trabalhar de forma otimizada, mas sim, sempre que precisam de alguma coisa, seja lá o que for, têm sempre gente para o fazer, enquanto as equipas mais pequenas não têm de mudar nada, pois muitas até trabalham com valores abaixo do teto orçamental estabelecido.