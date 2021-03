F1, Testes: Yuki Tsunoda com pequeno susto

Faz parte do processo de aprendizagem. Yuki Tsunoda apanhou um pequeno susto a meio desta segunda hora da sessão da tarde.

O piloto japonês perdeu controlo do carro quando seguia atrás de um adversário, mas sem consequências. No que diz respeito à tabela de tempos, Daniel Ricciardo juntou-se ao top 5 dos melhores registos, Fernando Alonso fez um tempo muito semelhante ao de Esteban Ocon e Max Verstappen arranjou um lugar no top 10 para já.