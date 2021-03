F1, Testes: Valtteri Bottas foi o mais rápido do segundo dia de testes

O regresso à normalidade com a Mercedes a ter uma tarde muito mais próxima do que nos habituou, sem problemas de maior e com um ritmo interessante.

As equipas tiveram mais quatro horas para testar e experimentar novas soluções. O vento continuava a soprar de forma consistente e a complicar a vida aos pilotos. A atividade em pista no começo da hora foi reduzida. Esta foi a lista de pilotos de serviço esta tarde:

Mercedes: Valtteri Bottas

Red Bull: Sergio Perez

McLaren: Lando Norris

Aston Martin: Lance Stroll

Alpine: Fernando Alonso

Ferrari: Charles Leclerc

AlphaTauri: Pierre Gasly

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi

Haas: Mick Schumcher

Williams: Nicholas Latifi

Pouco mudou no final da primeira hora da tarde. O Top 7 permanecia inalterado face à sessão da manhã, com Antonio Giovinazzi a passar para o oitavo lugar, agora a 0.930s de Daniel Ricciardo que se mantinha como o mais rápido em pista. Mick Schumacher era agora nono a 1.183s, com a Mercedes sem conseguir fazer muito melhor que de manhã. Lewis Hamilton ficou a 1.184s da frente mas Valtteri Bottas continuava longe com tendo permanecido a maior parte do tempo na box.

Não era de todo surpreendente vermos poucos desenvolvimentos no que a tempos por volta diz respeito. As equipas continuavam a fazer stints longos e simulações de corrida. Do lado da McLaren víamos um programa diferente da norma e Lando Norris tinha apenas 13 voltas nos primeiros noventa minutos da sessão com uma série de voltas de instalação.

A Alpha Tauri parecia estar com um bom nível nos stints longos, com Pierre Gasly a colocar muitas voltas na tabela. Foi mesmo Gasly a instalar-se no topo da tabela de tempos na entrada da última hora da sessão de hoje. O piloto da Alpha Tauri conseguiu destronar Antonio Giovinazzi que tinha superado a marca de Lando Norris. Valtteri Bottas e Sérgio Pérez completavam o top 5.

Pérez viu a cobertura do seu motor desintegrar-se, obrigando à interrupção da sessão, a segunda de hoje, ficando com a sua unidade motriz à mostra. Também Nicholas Latifi apanhou um susto com o seu carro a entrar em Anti-Stall na travagem para a curva 1 o que equivaleu a puxar o travão de mão do carro.

A última hora deu-nos mais evolução ao nível de tempos, com os pilotos a usarem as borrachas mais macias para fazerem simulações de qualificação. Bottas fez o melhor tempo da sessão destronando Gasly que passou muito tempo no primeiro lugar da tabela. Norris também fez uma volta interessante e ficou com o quarto melhor registo, atrás de Lance Stroll que ganhou um lugar no top 3 perto do final da sessão. Antonio Giovonazzi completou o top 5 do dia.

Destaques

A Alpha Tauri manteve uma toada interessante ao longo de todo o dia. Um ritmo interessante, um carro estável e tempos por volta muito bons. Quer nas simulações de corrida e simulação mostraram potencial para ser uma boa surpresa ao longo da época.

McLaren manteve também a toada positiva com um dia muito bom. Apesar de não fazerem muitas voltas, se compararmos com a concorrência, parecem estar a cumprir na íntegra o seu programa de testes e o ritmo que têm mostrado também dá motivos para sorrir à equipa.

A Mercedes depois de um primeiro dia mau e uma manhã afetada pela saída de pista de Lewis Hamilton, voltou a mostrar alguma normalidade com Valtteri Bottas a fazer muitas voltas e tempos interessantes. Talvez o susto de ontem não tenha passado disso apenas, apesar dos melhores tempos terem sido colocados com as borrachas mais macias. Já a Aston Martin ( e Sebastian Vettel) teve uma sessão da manhã para esquecer com problemas na caixa de velocidade (o mesmo problema da Mercedes ontem), mas a tarde com Lance Stroll correu muito melhor. A Alpine teve uma manhã interessante com Fernando Alonso a fazer o seu regresso às pistas sem problemas e com um ritmo já interessante, mas com uma tarde mais discreta.

Também discreto esteve Sérgio Pérez no primeiro dia de trabalho a sério com a sua nova equipa, sem grandes problemas a apontar.

Do lado da Ferrari vimos um Carlos Sainz com algumas dificuldades em entender o seu novo monolugar e um Charles Leclerc com um ritmo que não entusiasma mas também não desilude.

Amanhã as equipas irão para a pista para o último dia de preparação para a época 2021.