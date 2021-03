F1, Testes: Tempos não melhoram durante a tarde

Não é de todo surpreendente vermos poucos desenvolvimentos no que a tempos por volta diz respeito. As equipas continuam a fazer stints longos e simulações de corrida.

A Mercedes perdeu mais uma hora de testes, com Valtteri Bottas a ir para a pista no começo da segunda horas da sessão. Também a McLaren está com um programa diferente da norma e Lando Norris fez apenas 13 voltas nos primeiros noventa minutos desta sessão com uma série de voltas de instalação.

A Alpha Tauri parece estar com um bom nível nos stints longos, com Pierre Gasly a colocar muitas voltas na tabela.