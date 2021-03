F1, Testes: Tempos estáveis na última meia hora

Poucas melhorias nos tempos, mais voltas acumuladas. É o resumo da última meia hora de testes no Bahrein. Daniel Ricciardo continua na frente agora que falta menos de uma hora para o fim da sessão da manhã..

Em pista já temos visto algumas tendências que podem ser transportadas para o resto da época. A McLaren parece estar com um ritmo saudável mas a Alpha Tauri parece estar a esconder alguma coisa pois já é a segunda vez que Pierre Gasly faz dois setores mais rápidos e por algum motivo não completa o terceiro setor ficando para já com o segundo tempo atrás do registo de Ricciardo.

Max Verstappen está em terceiro e o Red Bull parece sofrer dos mesmos problemas do ano passado com uma traseira que continua a ser algo instável. Alpine, Ferrari, Alfa Romeo e Aston Martin parecem mais discretas com Vettel a ficar com o seu AMR 21 parado no final do pit lane. Williams apenas na última hora começou a colocar voltas mais rápidas depois de duas horas de voltas de instalação e a Mercedes parece encaminhada para perder uma manhã de testes, nesta época que conta apenas com três dias.