F1, Testes: Sergio Pérez despediu-se do teste com boa nota

Os carros foram para o último dia de testes de preparação para a época 2021,num dia com condições perfeitas para os carros e os pilotos.

George Russell finalmente começou a sua época com o seu primeiro dia no novo carro da Williams.

As equipas não demoraram muito tempo para colocar tempos na tabela. No último dia de preparação as equipas querem aproveitar ao máximo e hoje deveremos ter mais simulações de corrida e qualificação que poderão dar mais alguma luz sobre a ordem atual das coisas.

Charles Leclerc estava no topo da tabela no fim da primeira hora com o registo de 1:30:486, um tempo muito bom, feito com os pneus médios e um tempo muito semelhante ao que Bottas fez ontem na sessão da tarde com os pneus mais macios disponíveis. Os dez pilotos em pista já tinham colocado tempos e apenas a McLaren não tinha mais de dez voltas completadas.

Charles Leclerc continuava com o melhor tempo do dia no final da segunda.

As equipas fizeram algumas simulações de qualificação, com destaque para Sergio Pérez que fez uma volta muito interessante com o RB16B a mostrar-se muito estável (muito mais do que no primeiro dia). O mexicano ficou a 0.4seg. mas Lando Norris tratou de superar a marca do piloto da Red Bull, alguns minutos depois. Não contente, Pérez tratou de voltar ao segundo lugar. Pierre Gasly e Esteban Ocon completavam o top5. McLaren e Ferrari são as equipas que menos voltas têm completadas até agora.

Sergio Pérez continuava a mostrar o potencial do Red Bull e fez o melhor tempo da sessão no final da terceira hora de testes. Leclerc mantinha o segundo melhor registo e Lando Norris mantinha o lugar no top3, tal como Pierre Gasly e Esteban Ocon que se mantêm no top5. A grande maioria das equipas continuava a acumular muitas voltas numa sessão que tem sido calma.

A última hora decorreu de forma calma e sem grandes destaques com as equipas a fazerem cumprirem os seus planos de testes.

As equipas irão regressar dentro de uma hora para a última sessão de testes no Bahrein, com quatro horas para afinar as máquinas.