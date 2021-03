F1, Testes: Será este ano que o domínio da Mercedes é ameaçado?

Não é a primeira vez que a Mercedes sai dos testes com preocupações e no final da época levantou o troféu. Mas pela primeira vez em muito tempo não parece que os flechas de prata estejam no topo da forma.

Tirando o problema com a caixa de velocidade que roubou uma manhã de teste, algo pouco comum na Mercedes mas que pode perfeitamente acontecer, o que vemos por parte da equipa germânica é um ritmo que não entusiasma. Valtteri Bottas fez o melhor tempo de ontem com pneus macios, mas o que se vê em pista é um carro que não segue a tradição dos últimos monolugares que permitiam aos pilotos ter uma plataforma estável.

Lewis Hamilton continua a ter algumas dificuldades em lidar com a traseira mais traiçoeira do W12. Valtteri Bottas admitiu que este é o pior teste desde que está na equipa, realçando que ainda assim continuam a ter carro para lutar pelo título. Mas sente-se que a Mercedes não tem algo na manga que possa usar na corrida inaugural. Pior que isso, não tem outro teste para regressar e acertar o que está mal nesta fase como aconteceu nas épocas 2017 e 2018, quando a ameaça Ferrari aumentou.

Por outro lado, temos uma Red Bull que apresenta um carro claramente mais competitivo, menos complicado de guiar. A equipa teve apenas pequenos contratempos que não impediram que cumprissem o plano estipulado.

A McLaren também tem apresentado um ritmo muito interessante e está claramente mais próxima dos lugares da frente do que estava há um ano. Mesmo a Aston Martin, que para já tem dado sinais pouco positivos, mostrou potencial para estar na luta por lugares no top 5. As diferenças diluíram-se mais e parece que este ano a Mercedes terá de suar. Estamos apenas a chegar ao fim do teste e podemos estar enganados. Mas a sensação que fica é que este pode ser um grande ano ao nível da competitividade.