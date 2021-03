F1, Testes: ‘Segredos’ revelados?

Enquanto os carros começam a fazer as primeiras voltas, os fotógrafos continuam a recolher imagens e os segredos das equipas começam a ser revelados.

As primeiras voltas do Red Bull RB16B vão ter muita atenção por parte dos observadores, já que esta é a primeira vez que vemos o carro ao vivo. A Red Bull só lançou duas imagens digitais do carro, há quinze dias atrás e, embora tenha completado 100 km no dia de filmagens em Silverstone, a equipa não publicou qualquer imagem em pista do carro… Isso leva a crer que a pode estar a esconder algo em termos de desenvolvimento.

A Mercedes mostrou o carro mas escondeu deliberadamente algumas das partes como o fundo plano, do qual mostrou apenas uma versão austera sem qualquer sinal do trabalho feito.

A maioria das equipas apresentou imagens virtuais ou versões camufladas. É agora que começamos a entender que tipo de trabalho foi feito.

Pormenor do fundo plano da Mercedes

Tabela de tempos: