F1: Testes são um misto de “entusiasmo e incerteza” para as equipas | AutoSport

Arrancam amanhã os primeiros ensaios da Fórmula 1 e durante 3 dias as dez equipas da grelha vão testar o máximo de cenários possíveis para recolher dados e depois analisá-los, antes da ronda de abertura do calendário de 2024, no mesmo palco dos testes, o Circuito Internacional do Barém. Mas como é vivido estes dias pelos elementos das equipas? Num misto de entusiasmo e incerteza, responde Bernadette Collins, antiga responsável de estratégia da Aston Martin.

Agora como comentadora especialista da Sky Sports, Bernadette Collins explicou aquele canal que os próximos dias são vividos “num misto de entusiasmo e incerteza. Há sempre algo no design de um carro que provoca alguns nervos, seja por uma questão de fiabilidade ou outra”.

Esta questão dos componentes e do tempo que demora a sua produção, foi também abordada pela antiga estrategista da Aston Martin, justificando o porquê das equipas usarem componentes diferentes nas iterações das apresentações e naquelas que vão para a pista nos testes. “Para muitas equipas, algumas das peças no lançamento serão protótipos, ou seja, basicamente peças de plástico do componente adequado, porque esse ainda não está pronto”, salientou Collins. “A razão para isso é que algumas equipas têm mais uma ou duas semanas desde o lançamento até aos testes e todas as semanas que o carro pode estar no túnel de vento, a aperfeiçoar as peças e a desenvolver, é mais uma semana [ganha] no desenvolvimento do carro”.

A agora comentadora na Sky, sublinhou a possibilidade de apenas se verem os carros prontos para a corrida de abertura da temporada no último dia de testes. “Em Barcelona, costumávamos ter uma atualização para o último dia, por isso só nesse dia é que temos o mesmo carro para a primeira corrida, e algumas equipas até têm atualizações para a primeira corrida”.

A diferença entre o shakedown, normalmente realizado logo após a apresentação, e os dias de testes de pré-temporada, resumiu Bernadette Collins, é que no dia que serve para filmagens, as equipas focam-se nas questões de fiabilidade, tentando prevenir alguma falha que lhes coloque problemas nos três dias de testes coletivos, assim como aferir a primeira opinião de cada piloto.