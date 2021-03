F1, Testes: Red Bull experimenta várias versões do fundo plano

A Red Bull está a tentar encontrar a melhor solução para o seu fundo plano e já testou três versões diferentes nos dois dias de testes.

No primeiro dia a equipa austríaca testou uma versão base, mas em cada uma das sessões seguintes testou versões alteradas com mais derivas de forma a entender como pode ter a melhor performance possível. A questão dos fundos planos continua a ser de grande relevância pois foi um dos componentes que mais sofreu com os novos regulamentos com uma redução significativa. Além de trabalhar o fluxo de ar debaixo do carro, o chamado “chão” é usado para controlar o fluxo de ar que passa pelo fundo dos sidepods, tentando selar o ar que passa por baixo do carro e afastar o ar do pneu traseiro, que provoca turbulência e afeta o apoio aerodinâmico criado na traseira do carro. A Mercedes deu nas vistas com um fundo muito trabalhado que fez questão de esconder até ao primeiro dia de testes. A Red Bull depende de um fundo plano eficiente para fazer funcionar a sua filosofia de traseira elevada e por isso estará a dedicar muitos recursos para encontrar a melhor solução.