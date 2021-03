F1, Testes: Quase tudo na mesma ao cabo de uma hora, de tarde

Pouco mudou no final da primeira hora da tarde de hoje dos testes de F1 no Bahrein. O Top 7 está inalterado face à sessão da manhã, com Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a passar para o oitavo lugar, agora a 0.930s de Daniel Ricciardo (McLaren) que se mantém como o mais rápido em pista.

Mick Schumacher (Haas) é agora nono a 1.183s, com a Mercedes sem conseguir fazer muito melhor que de manhã. Lewis Hamilton ficou a 1.184s da frente mas Valtteri Bottas continua a 3.509s, provavelmente a fazer um programa de uma série longa de voltas.