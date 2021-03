F1, Testes: Quanto as equipas recuperaram até agora

Sabíamos que os novos regulamentos tinham como objetivo diminuir o apoio aerodinâmico. Os responsáveis esperavam que as mudanças tirassem 10% do apoio aerodinâmico aos monolugares, mas as equipas não perderam tempo para recuperar o que foi perdido.

Olhando para o que as equipas têm feito até agora e com o ritmo de evolução que se espera, há quem acredite que na segunda metade da época as equipas tenham recuperado tudo o que perderam e possam até bater recordes de pista. Neste momento estima-se que as equipa tenham menos 4% do apoio aerodinâmico do que tinham em 2020, o que significa que as equipas já recuperaram à volta de 6% do que perderam com as novas regulamentações.