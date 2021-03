F1, Testes: Problemas de correlação da Ferrari parecem resolvidos

Problemas de correlação… uma expressão muitas vezes usada por equipas que enfrentam épocas más, como foi o exemplo da Ferrari na época passada.

A Scuderia teve um 2020 para esquecer e um dos problemas que afetou a equipa foi a fraca correlação entre os dados obtidos no túnel de vento e os dados obtidos em pista. O túnel de vento é uma espécie de teste que coloca à prova as ideias que os engenheiros tiveram para ganhar alguns décimos de segundo. Mas o verdadeiro teste acontece em pista em condições reais. E aí vem a expressão “correlação”. Se os dados obtidos no túnel de vento corresponderem aos dados adquiridos em pista, os engenheiros têm uma boa ferramenta de simulação e podem acelerar o trabalho de desenvolvimento. Se isso não acontecer o trabalho fica comprometido.

A Ferrari com esses problemas resolvidos poderá trazer desenvolvimentos mais eficazes e a um ritmo mais elevado. Charles Leclerc afirmou que os problemas estavam resolvidos o que é bom sinal para esta época e também para a próxima, que será importantíssima para todas as equipas, com os novos regulamentos a entrarem em cena.