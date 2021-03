F1, Testes: Pneus mais pesados para 2021

A mudança de compostos da Pirelli para este ano não agradou às equipas por serem borrachas mais duras e por conseguinte menos aderente. Mas outra das dores de cabeça para os engenheiros e pilotos é o peso adicionado.

Os novos compostos adicionam no total mais 3kg. Tendo em conta que os pneus do eixo da frente pesavam à volta de 9.5 kg no eixo da frente e 11.5 kg no eixo traseiro significa que o peso dos pneus no total passa de 42 para 45 kgs, apenas para a borracha.

Sabendo do esforço que as equipas fazem para tornar os carros o mais leve possível para poder colocar o lastro nas zonas desejadas e ter o centro de gravidade e as transferências de massa o mais controlado possível, a adição de mais peso não é do agrado das equipas, mas pode servir como um “aperitivo” para 2022 em que as rodas serão inevitavelmente mais pesadas. Mas é mais um fator a ter em conta.