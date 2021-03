F1, testes: Pierre Gasly no topo da tabela, Nicholas Latifi apanha um susto

Pierre Gasly está no topo da tabela de tempos agora que chegamos à última hora da sessão de hoje. O piloto da Alpha Tauri conseguiu destronar Antonio Giovinazzi que tinha superado a marca de Lando Norris. Valtteri Bottas e Sérgio Pérez completam o top5.

Pérez viu a cobertura do seu motor desintegrar-se obrigando à interrupção da sessão, a segunda de hoje, ficando com a sua unidade motriz à mostra. Também Nicholas Latifi apanhou um susto com o seu carro a entrar em Anti-Stall na travagem para a curva 1 o que equivaleu a puxar o travão de mão do carro.