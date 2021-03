F1, Testes: Pierre Gasly na frente, Mercedes apenas com uma volta

No final da segunda hora de testes, Daniel Ricciardo manteve-se na frente da tabela de tempos, algo que conseguiu na segunda metade da segunda hora da sessão da manhã, mas Pierre Gasly tratou de melhorar o tempo do australiano no começo da terceira hora. Perto do registo de Ricciardo ficou Max Verstappen que completa o top3.

A sessão tem decorrido de forma clama e sem grandes problemas… a não ser nas garagens da Mercedes e da Haas. Apenas uma e sete voltas , respetivamente, ao circuito internacional do Bahrein. Não é o começo ideal para as duas equipas que procuram objetivos diferentes.