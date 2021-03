F1, Testes: Os tempos ‘agregados dos três dias: Boa (H) onda…

Max Verstappen e a Red Bull lideram a tabela de tempos do cômputo geral dos três dias de testes, com os melhores registos a serem quase todos conseguidos no último dia, especialmente quando a maioria dos pilotos fez simulações de qualificação.

As equipas e os pilotos fizeram vários tipos de trabalho, e o simples facto de um piloto (da mesma equipa) ter rodado de manhã ou de dar, faz muita diferença, pelo que neste momento não faz sentido achar que, mesmo dentro das equipas, já há qualquer tipo de ordem. O exemplo da Ferrari é notório com Carlos Sainz em terceiro e Charles Lecerc em 10º.

Os tempos dão uma ideia, mas não deixam perceber ordem certa das equipas em termos de ritmo, muito menos de longos stints. Essa análise só é possível fazer nos próximos dias, olhando para a consistência das séries de voltas,

Seja como for, Max Verstappen foi o único piloto no segundo 28, Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) foi uma boa surpresa, ajudando a colocar dois Honda na frente da tabela, no cômputo dos três dias de testes. A Ferrari foi terceira, com Carlos Sainz, Kimi Raikkonen foi quarto, com o Alfa Romeo, o que dá um bom sinal: o motor Ferrari é bem melhor.

O melhor Mercedes foi apenas quinto, Lewis Hamilton, o que espelha um pouco as dificuldades da Mercedes. Por outro lado, outra boa surpresa, a Williams, com George Russell com o sexto tempo dos testes. Os registos do Top 10, foram todos conseguidos no dia 3, especialmente atraves de simulações de qualificação, que muito pilotos não fizeram.

Por fim, a Aston Martin foi muito martirizada pela fiabilidade, pelo que os tempos não são ‘reais’. Aquele carro é certamente capaz de bem melhor. Nos próximos dias, tudo isto será pormenorizado. Fique atento.