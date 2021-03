F1, Testes: O número de voltas de cada equipa

A perceção é essa e os números não enganam: a Mercedes foi mesmo a equipa que menos rodou nos três dias de testes no Bahrein, devido aos problemas com a caixa de velocidade do W12 de Lewis Hamilton logo no primeiro dia, mas não só. Não é dramático, porque o carro transita do ano passado, pelo que vai demorar menos a resolver as questões que ainda não estejam resolvidas, mas este é um dado nada habitual na equipa de Brackley. Acontece aos melhores.

Curiosamente, também a Aston Martin sofreu do mesmo problema, uma avaria na caixa de velocidades da Mercedes, e com isso só conseguiu rodar mais 10 voltas que a sua ‘fornecedora’.

No pólo oposto, a Alfa Romeo e a Alpha Tauri, cujos monolugares foram, de longe os que maior presença tiveram em pista, mostrando uma boa fiabilidade, e no caso da AlphaTauri, também rapidez. A Ferrari também não esteve nada mal, sendo a terceira equipa que mais rodou.

Eis a tabela.