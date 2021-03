F1, Testes: Mercedes continua a surpreender… pela negativa

São apenas testes. Este é o chavão que é usado vezes sem conta por fãs e jornalistas. As equipas escondem o jogo, não são conhecidas as cargas de combustível e os planos para o dia. Mas podemos dizer com alguma certeza que este é o pior teste da Mercedes desde o começo da era híbrida em 2014.

A equipa que sempre teve uma fiabilidade a toda a prova, teve ontem problemas na caixa de velocidade, a Aston Martin está ainda parada com um problema na caixa de velocidade, também fornecida pela Mercedes. E na terceira hora da sessão de hoje, Lewis Hamilton teve uma saída de pista e ficou preso na caixa de gravilha obrigando à interupção da sessão. Isso implica mais tempo perdido, numa fase em que a Mercedes queria recuperar o que perdeu ontem.

Estamos a chegar a meio dos testes de 2021 e podemos ver que de todas as equipas, a Mercedes é aquela que mais dores de cabeça tem tido. Hamilton já está em pista a dar voltas para tentar recuperar os minutos que perdeu com o seu erro.

Num registo mais positivo, McLaren e Alpine continuam a rodar muito bem, com Daniel Ricciardo agora com o melhor tempo da sessão. Nicholas Latifi é terceiro e Carlos Sainz é quarto, ele que voltou a ter um susto, com uma saída de pista sem consequências. Nikita Mazepin fecha o top5 à frente de Sergio Pérez que continua a ambientar-se à sua nova máquina.