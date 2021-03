F1, Testes: McLaren no topo da tabela de tempos, areia pode ser problema

Daniel Ricciardo fez o melhor tempo da sessão até agora. O piloto australiano fez agora o tempo de 1:35:537, na sua 21ª volta ao circuito internacional do Bahrein.

Apenas dois pilotos ainda não têm tempos no seu nome: Valtteri Bottas que está na box a ver o seu W12 a ser reparado e Roy Nissany que tem feito trabalho com aerorakes apenas com nove voltas até agora.

O vento no circuito está a aumentar e há notícias que poderá haver uma tempestade de areia a caminho da pista, o que poderá complicar a vida às equipas.