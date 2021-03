F1, Testes: McLaren mais rápida no final da primeira manhã, dores de cabeça para Mercedes e Ferrari

Começou a época de F1 no Circuito Internacional do Bahrein. As máquinas iniciaram o primeiro de três dias de testes. Com a seguinte lista de pilotos para o dia de hoje:

Mercedes: Bottas (manhã), Hamilton (tarde)

Red Bull: Verstappen

McLaren: Ricciardo (manhã), Norris (tarde)

Aston Martin: Vettel (manhã), Stroll (tarde)

Alpino: Ocon

Ferrari: Leclerc (manhã), Sainz (tarde)

AlphaTauri: Gasly (manhã), Tsunoda (tarde)

Alfa Romeo: Raikkonen (manhã), Giovinazzi (tarde)

Haas: Schumacher (am), Mazepin (pm)

Williams: Nissany

Kimi Raikkonen foi o primeiro em pista , numa sessão que foi animada desde início com a maioria dos carros a sair das boxes nos primeiros momentos. Charles Leclerc deu-nos a primeira volta cronometrada do dia com o tempo de 1m37.481s. Curiosamente o piloto seguinte a fazer um tempo foi o seu ex-colega de equipa Sebastian Vettel que fez o tempo de 1m36.367s.

Não se esperavam tempos relevantes nesta fase, com muitos testes de aerodinâmica e os famosos aerorakes (grelhas que avaliam zonas de alta e baixa pressão aerodinâmica para entender a forma como o ar está a ser trabalhado pelas asas dos carros) a estarem na moda nesta fase.

O teste não começou da melhor forma para a Mercedes. O carro ficou parado na box com os engenheiros a encontrar problemas nas passagens de caixa do carro, o que obrigou a trocar a caixa de velocidades do W12. Uma reparação que roubou praticamente três horas a Valtteri Bottas e à Mercedes.

No que diz respeito a ação em pista, Max Verstappen foi o primeiro a apanhar um susto, com a traseira do seu RB16B a pregar-lhe uma partida, algo que aconteceu mais um par de vezes, lembrando a instabilidade do RB16 de 2020.

Daniel Ricciardo foi o destaque da sessão da manhã passando a maior parte do tempo no topo da tabela. O piloto australiano fez o tempo de 1:32:203 já depois do meio da sessão, registo que se manteve como o melhor até ao fim da sessão.

Roy Nissany teve de esperar duas horas para fazer voltas rápidas com o seu Williams, tendo feito trabalho com aerorakes nas primeiras horas. O vento no circuito aumentava e havia notícias de que poderia haver uma tempestade de areia a caminho da pista, algo que ainda não se materializou até agora.

A Haas também teve problemas. Mick Schumacher, com apenas sete voltas em seu nome, ficou parado na box a ver os mecânicos da Haas a fazerem uma troca de caixa de velocidade. A equipa anunciou que teve problemas hidráulicos nas primeiras voltas do VF-21.

Pierre Gasly, no começo da terceira hora da sessão da manhã, ocupou temporariamente o primeiro lugar da tabela de tempos, mas o piloto da McLaren tratou de retirar o francês do topo. Gasly fez duas tentativas de volta rápida em que ficou com os dois melhores setores, perdendo a vantagem no terceiro setor. Mas isso mostrava bom andamento por parte da Alpha Tauri.

Também Sebastian Vettel ficou parado no fim do pit lane na terceira hora da sessão, com problemas no seu Aston Martin, algo que foi minimizado pela equipa que não quis relevar a raiz da questão.

A sessão caminhava para um final calmo, mas Charles Leclerc terminou dez minutos mais cedo com o seu Ferrari a ceder a meio da pista. Um problema mecânico obrigou o monegasco a voltar à boleia para as boxes.

As bandeiras verdes voltaram quando faltavam três minutos para o fim com os carros a voltarem para a pista, para um teste do Virtual Safety Car, que encerrou a sessão da manhã.

Os carros mostraram maior instabilidade, certamente fruto do menor apoio aerodinâmico que têm esta época. McLaren fez uma sessão muito saudável com um ritmo interessante e um bom número de voltas, tal como a Alpha Tauri que pareceu muito bem, quer a nível de tempos por volta que ao nível dos quilómetros percorridos. Red Bull foi a terceira, mas com alguma instabilidade no carro. A Alpine, Alfa Romeo e Aston Martin fizeram uma sessão discreta e a Williams fez muito trabalho de correlação. Os grandes destaques vão para a Mercedes que perdeu praticamente uma manhã de testes, tal como a Haas e a Ferrari também teve problemas cuja extensão ainda não é conhecida.

A sessão da tarde começa dentro de uma hora.