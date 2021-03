F1, Testes: McLaren mais rápida na sessão da manhã

Tal como ontem, as equipas não esperaram muito para ir para a pista, com a maioria a levar no carro os aerorakes, para avaliação aerodinâmica e estudo de correlação. Os tempos não foram espantosos e o melhor registo no final da primeira hora era de Carlos Sainz (1:33:072), seguido de Nikita Mazepin e Fernando Alonso. Daniel Ricciardo, Antonio Giovinazzi e Sebastian Vettel ainda não tinham um tempo em seu nome.

Não foi uma boa manhã para a Aston Martin, que ontem também não teve um dia livre de problemas. A equipa esteve toda a manhã a tentar resolver os problemas na caixa de velocidade do monolugar depois de apenas seis voltas feitas por Sebastian Vettel. Já ontem a Mercedes teve problemas com a caixa de velocidade, a mesma que está instalada no carro da Aston Martin, o que pode ser um mau sinal para as duas equipas. Vettel voltou à pista no fim da sessão, mas apenas pôde fazer meia volta lançada pois foram mostradas bandeiras vermelhas para fazer um ensaio de largada.

Na tabela de tempos, Fernando Alonso começou a segunda hora de testes com vontade de mostrar serviço e fez o melhor tempo da sessão, sendo pouco depois destronado por Daniel Ricciardo. Mas o espanhol voltou a baixar o melhor registo que está agora em 1:32:339.

No final desta hora Carlos Sainz mostrou que ainda não está 100% à vontade com o seu novo carro, com um susto sem consequências além de um conjunto de pneus para o lixo.

Na terceira hora a Mercedes teve mais motivos para preocupação. Lewis Hamilton teve uma saída de pista e ficou preso na caixa de gravilha obrigando à interrupção da sessão. Isso implica mais tempo perdido, numa fase em que a Mercedes queria recuperar o que perdeu ontem.

McLaren e Alpine continuavam a rodar muito bem, com Daniel Ricciardo com o melhor tempo da sessão. Nicholas Latifi era terceiro e Carlos Sainz quarto, ele que voltou a ter um susto, com uma saída de pista sem consequências.

Vimos algumas travagens menos bem conseguidas e algumas ligeiras saídas de pista mas chegamos ao fim das quatro horas com Ricciardo na frente da tabela, seguido de Alonso, Pérez, Latifi e Yufi Tsunoda.

A sessão recomeça dentro de uma hora.