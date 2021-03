F1, Testes: Mais atrasos para a Mercedes?

Com cerca de uma hora dentro da tarde do último dia de testes e o Mercedes ainda não foi visto em pista, esperando-se que Lewis Hamilton rode esta tarde. Contudo, as boxes da Mercedes estiveram fechadas algum tempo, o que significa mais problemas. As equipas só podem ‘fechar’ a boxe caso o fundo plano do monolugar esteja no chão, e isso significa problemas mecânicos. Entretanto a equipa já está a preparar o carro para rumar à pista mas isso ainda não sucedeu esta tarde.