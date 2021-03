F1, Testes Lewis Hamilton: “traseira não está boa com esta mudança de regulamento”

Lewis Hamilton deu o que será talvez o primeiro sinal que a Mercedes não está tão bem este ano quanto a equipa esperava. Apesar da transição dos monolugares de 2020 para 2021 com algumas alterações regulamentares, menos 10% de aerodinâmica, as alterações na traseira e no piso do W12 não estão a agradar muito a Hamilton, que já se queixou. O inglês diz que o manuseamento do seu Mercedes se deteriorou em resultado da nova regulamentação introduzida para a época de 2021: “Foi o vento que nos obrigou a um pião de 180º, as rajadas eram grandes e descobri isso na curva 13, mas a traseira não está boa com esta nova mudança de regulamento. Seja como for, estamos a tentar encontrar o ponto certo e a tentar ser tão eficientes quanto podemos ser”, disse Hamilton, que viu Valtteri Bottas fazer à tarde o melhor tempo do dia.