F1, testes: Lewis Hamilton tentou mudanças para este ano

Lewis Hamilton é um animal competitivo e procura sempre encontrar alguma vantagem mesmo que a concorrência esteja longe.

O britânico mudou o seu assento para este ano, com uma posição de condução ligeiramente diferente. Hamilton, que já teria a sua posição de condução extremamente afinada, depois de tantos anos com a equipa, quis mudar alguns pormenores. Mas ontem durante o dia o piloto não se sentiu confortável com o novo assento e pediu para reverter para o assento antigo.

Isto mostra a mentalidade do piloto e a forma como encara a competição. Mesmo que a concorrência não traga o desafio desejado, ele tenta coisas novas e experimenta de forma a ganhar mais alguma vantagem ou aprender alguma coisa, mesmo que tenha de dar um passo atrás.