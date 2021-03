F1, Testes: Lewis Hamilton sai de pista

Bandeiras vermelhas no Circuito Internacional do Bahrein. Lewis Hamilton teve uma saída de pista e ficou com o carro preso na caixa de gravilha. Os problemas e os contratempos continuam a suceder-se na Mercedes e depois de uma manhã perdida ontem, Hamilton está agora na caixa de gravilha e obrigou à interrupção da sessão.

Hamilton spin attı ve çakıl havuzuna çıktı. Kırmızı bayrak. #F1Testing pic.twitter.com/e7PwTgyjTY — FERNANDO (@alo_theking) March 13, 2021