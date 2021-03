F1, Testes: Kimi Raikkonen diz que o motor Ferrari é melhor este ano

Sebastian Vettel não quis fazer comparações, do seu novo motor Mercedes face ao motor Ferrari que teve até ao ano passado – e provavelmente os homens de Maranello agradecem a cortesia – mas as boas notícias continuam e Kimi Raikkonen já diz que a nova unidade motriz da Ferrari para 2021 é melhor do que a do ano passado, uma opinião dada após o final dos dois primeiros dias de testes.

O ano passado, Ferrari, Haas e Alfa Romeo perderam muito (cada um no seu contexto) face à época imediatamente anterior, e pelos vistos, para o finlandês as coisas melhoraram: “Tenho a certeza de que fizeram progressos. É melhor, mas é de esperar que os outros fabricantes também tenham melhorado. Seja como for, comparando com o que tivemos no ano passado, estamos agora posição melhor. Mas temos de esperar para ver onde está face às outras quando as corridas começarem”, disse Raikkonen.

Quanto à sua equipa, é a segunda que mais roda, uma volta atrás da Alpine, e tem para já o sexto melhor tempo dos dois dias, feito por Antonio Giovinazzi hoje: “São os primeiros dias, obviamente. Não tivemos problemas, portanto, desse aspeto, é bom. O carro está ligeiramente diferente do ano passado, mas está muito bem em algumas zonas, mas o vento tornou-o muito difícil noutros locais. Mas penso que temos um bom ponto de partida”.