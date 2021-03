F1, testes: Hora tranquila no Bahrein

As equipas estão a fazer os famosos “long runs”, com os pilotos a acumular mais voltas em ritmo de corrida. Não há muitas novidades na tabela de tempos, a não ser Daniel Ricciardo que ultrapassou o seu colega de equipa e tem agora o terceiro melhor registo do dia. Lewis Hamilton continua a fazer tempos modestos, com a Mercedes ainda a não estar focada em voltas rápidas, tal como aconteceu com a Ferrari e Carlos Sainz e a Aston Martin com Sebastian Vettel.